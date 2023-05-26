Тела трех девочек достали со дна реки в Чувашии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три девочки в возрасте восьми-девяти лет утонули в реке Малый Цивиль в Чувашии, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СКР. Школьницы отправились купаться на речку днем 25 мая. Их тела достали со дна в тот же день. Следов насильственной смерти не обнаружено. На берегу нашли их смартфоны и одежду.

Днем 25 мая 2023 года трое несовершеннолетних девочек без ведома взрослых отправились купаться на реку Малый Цивиль, расположенную на окраине села Шихазаны Канашского района. Купаясь в не оборудованном для этого месте, они утонули. Вечером этого же дня тела детей обнаружены и извлечены из воды, — говорится в сообщении Следкома.

В марте в Краснодарском крае восьмилетний мальчик утонул, пытаясь испробовать на реке Бейсуг самодельную лодку, которую он нашел на берегу вместе с другом. Второго ребенка успел спасти очевидец.

4 марта в Саратовской области мать и ее пятилетний сын утонули, слетев на машине в кювет, заполненный талой водой. Отец семейства смог выбраться из авто и остаться невредимым. Дорога, с которой слетела машина, была мокрой и снежной.