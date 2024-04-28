В Челябинской области трагически завершились поиски пропавшей школьницы В Челябинской области обнаружили тело пропавшей 14-летней школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области завершились поиски 14-летней школьницы, пропавшей 26 апреля, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона. Тело девочки обнаружили у подножия стометровой скалы на Айских притесах у реки Ай, она разбилась.

Близкие разыскивали девушку с 26 апреля. Вчера вечером тело погибшей было обнаружено в районе Айских притесов, — говорится в сообщении.

Чтобы добраться до тела подростка, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Сотрудникам регионального управления Следственного комитета предстоит выяснить, как девочка школьница оказалась на скалах и погибла.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили тело мужчины, которого искали с октября 2023 года. Останки нашли в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины его смерти.

До этого в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома было обнаружено тело 16-летнего подростка. Друг погибшего заявил, что смерть стала случайностью. По его словам, товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания.