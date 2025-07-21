В Челябинске опровергли сведения о признании «Русской общины» экстремистами

В Челябинске опровергли сведения о признании «Русской общины» экстремистами Челябинские власти опровергли данные о признании «Русской общины» экстремистской

Обвинения в адрес властей Челябинской области в признании деятельности организация «Русская община» экстремистской являются ложными, сообщила пресс-служба администрации Троицкого муниципального района региона. По словам чиновников, поводом для выступления с официальным опровержением стали распространяемые в соцсетях сведения, способные «вызвать беспокойство» у местных жителей.

Сбор информации о деятельности сотрудников структурных подразделений в различных общественных организациях, включая «Русскую общину», осуществляется в строгом соответствии с законодательством и имеет исключительно внутренний характер, — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что это делается «для обеспечения прозрачности и предотвращения возможных конфликтов интересов между гражданами». Там подчеркнули, что высоко ценят инициативы, направленные на укрепление гражданского общества.

Ранее участники движения в своих соцсетях заявили, что межведомственная комиссия по вопросам противодействия экстремизму Троицкого района Челябинской области якобы признала местное отделение «Русской общины» нежелательной организацией экстремистского толка. Согласно документу, опубликованному организацией, соответствующее заседание проходило в Троицке 18 июня.