В Чечне ликвидировали трех человек, напавших на полицейского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чеченские правоохранители ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе Старый Ачхой, сообщает региональное управление СК. Как отмечается, они применили в отношении стража порядка огнестрельное оружие. Полицейский получил ранение.

Ночью 14 февраля 2024 года в селе Старый Ачхой трое не установленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы. В результате нападения получил ранение сотрудник полиции, — говорится в сообщении.

На месте происшествия следователи нашли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске в Татарстане. По данным канала, пострадали двое правоохранителей, они в больнице, а нападавшего задержали. Канал уточняет, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Перед этим Telegram-канал SHOT сообщил, что рецидивист во время задержания ранил ножом полицейского в Рязани. По его данным, в ответ один из правоохранителей открыл огонь и прострелил преступнику мошонку.