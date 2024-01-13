Рецидивист напал на полицейского и получил пулю в мошонку SHOT: полицейские прострелили рецидивисту мошонку во время задержания в Рязани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что рецидивист во время задержания ранил ножом полицейского в Рязани. По его данным, в ответ один из правоохранителей открыл огонь и прострелил преступнику мошонку.

Как сообщает SHOT, 57-летний злоумышленник попытался обокрасть частный дом, хозяева которого были в отъезде, однако вора заметили очевидцы и вызвали полицию, увидев правоохранителей, преступник кинулся на них с ножом и ранил в печень 26-летнего лейтенанта, второй полицейский тут же открыл огонь по нападавшему. По данным канала, лейтенанта и злоумышленника госпитализировали.

По информации SHOT, правоохранители установили, что несостоявшийся грабитель ранее был судим за убийство, насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и изнасилование, против рецидивиста возбуждено новое уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 17-летний студент из Хабаровска распылил в лицо сотрудникам правоохранительных органов перцовый баллончик во время задержания. Молодого человека задержали за распространение наркотиков в виде «закладок». При себе у него было 139 свертков, содержимое которых отправили на экспертизу. Правоохранителям диагностировали химические ожоги слизистой глаз.