В Часове Яре десантники ВС России уничтожили вышку для FPV-дронов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В районе Часова Яра расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы уничтожили устройство с расстояния восемь километров.

По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» сотовой вышки, — говорится в заявлении военного ведомства.

Уничтоженная установка позволяла вести результативный огонь на расстояние около 10 километров. После завершения боевой работы расчет ПТРК оперативно сменил позицию для дальнейшего выполнения боевых задач.

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