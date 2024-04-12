Советник Пушилина сообщил о крупном продвижении ВС РФ под Марьинкой Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о крупном продвижении ВС РФ под Марьинкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Марьинкой в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы РФ серьезно продвигаются, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, эта тенденция открывает оперативный простор сразу по нескольким направлениям фронта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кимаковский пояснил, что наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой дают возможность двинуться в сторону Курахово. Это ближайшая конституционная граница ДНР. По словам эксперта, ситуация на передовой в регионе стабильно тяжелая, но россияне давят противника по всем направлениям. Он добавил, что «тяжело может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника». Сейчас Россия выигрывает артиллерийские дуэли с помощью серьезной работы ВКС.

Сегодня стабильно тяжело в нашу пользу. Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром, — отметил Кимаковский.

Советник пояснил, что российские военные выдавливают противника в сторону Угледара, также серьезные бои идут в районе Красногоровки. Причем уже взяты Первомайское и Водяное. Кимаковский назвал интересным театр боевых действий в этом районе. По его мнению, противник может попасть в оперативное окружение.

На днях глава ДНР заявил, что к полноценному восстановлению домов в Авдеевке власти перейдут, как только позволит оперативная обстановка. Чтобы начать разработку программы восстановления жилья, сейчас формируют заявку на 300 домов жилого сектора.