Пушилин пообещал разработать программу восстановления жилья в Авдеевке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в интервью «АиФ», что к полноценному восстановлению домов в Авдеевке власти перейдут, как только позволит оперативная обстановка. Чтобы начать разработку программы восстановления жилья сейчас формируют заявку на 300 домов жилого сектора.

Но уже сейчас определены 19 многоквартирных домов для восстановления, а также формируется заказ на 300 домов индивидуального жилого сектора для закрытия теплового контура, — заявил глава ДНР.

Пушилин отметил, что восстанавливать будут все города в республике. Пока близость фронта не позволяет приступить к работам в Авдеевке, Соледаре, Марьинке и Артемовске. Но предварительная работа уже ведется, добавил он. В частности, сформирована первичная заявка на строительные материалы и рабочие бригады специалистов.

Глава ДНР подчеркнул, что республика превратилась в грандиозную стройку, которая ведется по высоким российским стандартам качественно и в кратчайшие сроки. Восстанавливаются социальные объекты, жилье, дороги и инфраструктура.

При отступлении из Авдеевки Вооруженные силы Украины намеренно закладывали взрывчатку, в том числе в жилые дома, рассказывал советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в городе ведется разминирование, но этот процесс очень сложный, опасный и кропотливый. Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два или три.