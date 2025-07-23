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23 июля 2025 в 14:29

В Бурятии гуляющую скотину отправили на «штрафстоянку»

В Улан-Удэ прошел рейд по коровам на самовыпасе

Фото: Guo Feizhou/XinHua/Global Look Press

В Улан-Удэ власти провели рейд по коровам на самовыгуле. Как сообщает «МК в Бурятии», поводом послужили участившиеся случаи нахождения крупного рогатого скота на улицах.

Специалисты Комитета по городскому хозяйству совместно с администрацией Советского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных организовали проверку. В ходе рейда были обнаружены животные с бирками, и информация о них передана ветеринарной службе для поиска владельцев.

Крупнорогатый скот будет направлен в пункт временного содержания. Рейды будут проходить каждую неделю, — сообщил замруководителя Советского района Владимир Тэлин.

Власти также напомнили о штрафах для владельцев гуляющих коров. Простые граждане могут раскошелится из-за своей скотины на пять тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что зоозащитники поддержат увеличение штрафов за самовыгул собак. Он опубликовал законопроект, в котором предложил ужесточить наказание для владельцев, оставляющих питомцев без присмотра на улице, а также сажать в тюрьму хозяев собак, нападающих на людей.

Бурятия
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штрафы
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