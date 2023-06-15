В Братске задержали владельца кафе, где люди массово отравились шаурмой СК сообщил о задержании в Братске владельца кафе, где люди массово отравились шарумой

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В Братске Иркутской области задержали владельца кафе «Шаурму хочу», в котором жители города массово отравились шаурмой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По последним данным ведомства, всего за помощью к врачам после отравления шаурмой обратились 62 жителя Братска, из них 29 человек были госпитализированы.

Задержан индивидуальный предприниматель — владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу». На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо, — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент следователи допрашивают задержанного владельца кафе, а также других работников заведения.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно накануне. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках дела из заведения были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Самих сотрудников кафе направили на бактериологическое исследование.

В иркутском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в ходе проверки в кафе «Шаурму хочу» в Братске были выявлены нарушения в процессе приготовления блюда. Кроме этого, в заведении не соблюдали правила гигиены. Кафе получило временный запрет деятельности.