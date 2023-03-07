Под Артемовском убили одного из лидеров «Правого сектора»

Фото: Социальные сети

Дмитрий Коцюбайло

В боях под Артёмовском 7 марта ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрий Коцюбайло, сообщил украинский правозащитник Маси Найем. По информации украинских СМИ, дед Коцюбайло воевал в УПА (запрещена в РФ) во время Великой Отечественной войны.

Отмечается, что Коцюбайло вступил в «Правый сектор» в 2014 году, когда ему было 18 лет, а в декабре 2021 года Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ, сообщает телеканал RT. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На своих страницах в различных социальных сетях размещал фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними.

Ранее на Украине застрелили активиста радикальной организации «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена) Александра Иванина. Предполагается, что мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего. Преступление было совершено в городе Сумы вечером 27 октября. Активиста застрелили во дворе его дома. По словам очевидца, когда Иванин подъехал к дому и вышел из машины, по нему открыл огонь мужчина, сидевший на скамейке. Злоумышленник сделал несколько выстрелов.