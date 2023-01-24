В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в Бердянске взорвался автомобиль, в котором находилась местная предпринимательница Валентина Мамай. Он уточнил, что инцидент прозошел днем неподалеку от школы по улице Руденко.

Около 16:00 на улице Руденко, возле школы № 5, взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле, — написал Рогов.

Он добавил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы и спасатели.

В разговоре с РИА Новости Рогов отметил, что взрыв был очень мощным. Представителем ВГА назвал случившееся терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.

По данным Telegram-канала Readovka, женщина после взрыва выжила, но получила контузию, сейчас ей оказывается медицинская помощь. По информации правоохранительных ведомств, самодельное взрывное устройство было заложено под пассажирским сиденьем со стороны водителя автомобиля ВАЗ 2111.

По одной из версий следствия, причиной покушения могла стать предпринимательская деятельность пострадавшей, по второй — это мог быть теракт из-за пророссийской позиции женщины.

13 января в городе Бердянске был взорван автомобиль главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина. По словам члена Рогова, мужчина не пострадал. Как указал представитель ВГА, общая масса взрывчатки составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. На месте дежурили сотрудники экстренных служб и представители МВД.