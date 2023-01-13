Рогов сообщил о теракте в Бердянске

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В городе Бердянске Запорожской области взорван автомобиль главы ВГА Бердянского района Алексея Кичигина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам члена ВГА региона, сам Кичигин не пострадал. Как указал Рогов, общая масса взрывчатки составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. На место прибыли сотрудники экстренных служб и представители МВД.

Совершен террористический акт путем подрыва в городе Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича. По счастливой случайности чиновник не пострадал, — написал Рогов в Telegram.

Как указал член ВГА, трагических последствий удалось избежать благодаря тому, что взрывчатку вовремя заметили на днище служебного автомобиля. Помимо этого, он заверил, что инцидент не повлияет на работу администрации района.

Ранее в силовых структурах сообщили, что в Луганской Народной Республике нашли схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. По данным представителя правоохранительных органов, в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, и выстрел к пушке 2А28.