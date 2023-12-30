В белгородской управляющей компании прокомментировали закрытие бомбоубежищ В белгородской управляющей компании обещали открыть доступ к бомбоубежищам

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники одной из управляющих компаний Белгорода, которая обслуживает дома, где находятся укрытия, обещали открыть доступ к подвалам. Как сообщили NEWS.ru в диспетчерской службе УК РЭУ-9, в скором времени ситуация с закрытыми бомбоубежищами будет решена.

Если он относится к бомбоубежищу. <...> Я сейчас обзваниваю людей — кто может открыть все подвалы. Скоро обязательно должны быть открыты. Где бомбоубежища, все будет открыто, — заявили в УК.

Ранее некоторые жители Белгорода пожаловались на закрытые бомбоубежища после атаки Вооруженных сил Украины по центру города. После начала обстрелов губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей отправиться в укрытия, однако на дверях некоторых подвалов висят замки.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что при обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ погибли 13 человек. Также сообщается о 57 пострадавших, среди которых 12 детей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее МЧС разослало жителям белгородского города Шебекино сообщения с предупреждением о ракетной опасности. Людей призвали не покидать свои дома и не подходить к окнам из-за обстрелов ВСУ.