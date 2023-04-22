Найденную в Белгороде авиабомбу уничтожили Гладков заявил, что найденную в Белгороде авиабомбу ФАБ-500 уничтожили

Фото: vvgladkov/t.me

Найденную в Белгороде 22 апреля на месте недавнего нештатного падения боеприпаса с Су-34 авиабомбу ФАБ-500 уничтожили, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он опубликовал видео того, как снаряд взорвали на полигоне.

Вечером 20 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.

22 апреля в Белгороде под землей на глубине семи метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам Гладкова, боеприпас был обнаружен в 250 метрах от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы.

Позже саперы извлекли авиабомбу из-под земли . По словам Гладкова, снаряд вывезли с территории жилого сектора, а местных жителей постепенно начали возвращать в квартиры после эвакуации.