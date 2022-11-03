В Белгороде мужчина с гранатой в руках парализовал движение в городе

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В Белгороде мужчина с гранатой в руках парализовал движение в центре города. Он час простоял с устройством, боясь пошевелиться, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествие случилось на улице Попова, на место прибыли полицейские, которые перекрыли центр города. Позже выяснилось, что «граната» на самом деле оказалась зажигалкой, которую мужчине сунул в руки незнакомый пьяный прохожий. Он решил пошутить над белгородцем, сделал вид, что вынул чеку и вложил муляж гранаты в руки мужчине.

Последний решил, что граната настоящая и час простоял, крепко сжимая «лимонку» в руках, пока ее не «обезоружили» саперы. В результате происшествия движение в центре Белгорода было парализовано, сотни жителей областного центра не могли добраться домой ни на личном, ни на общественном транспорте.

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