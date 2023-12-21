В Батайске бабушка и внуки погибли во время пожара Женщина и двое детей погибли при пожаре в частом доме в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В доме на улице Тургенева в Батайске произошел пожар, в результате которого погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Погибшими оказалась бабушка и ее внуки.

В Батайске пожар унес жизни двоих детей и их бабушки. На месте пожара обнаружены тела женщины 1954 года рождения и двоих малолетних детей, — заявили в МЧС.

Отмечается, что удалось спасти женщину 1934 года рождения и восьмилетнего ребенка. Сигнал о возгорании поступил 20 декабря в 22:47 по московскому времени, а пожар был ликвидирован в 23:57 на площади 70 квадратных метров. В тушении участвовали 36 человек и 13 единиц техники.

Ранее два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожар удалось потушить в течение получаса, в борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом на хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.

Также двое детей, четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик, погибли в Челябинске во время пожара в частном доме. Их родители и старший брат были доставлены в больницу.