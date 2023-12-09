Два ребенка погибли во время пожара в Челябинской области

Фото: МЧС Челябинской области

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Их родители и старший брат доставлены в больницу с ожогами.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 9 декабря. На момент прибытия пожарных в СНТ «Аэропорт-2» наблюдалось открытое горение, также обрушилась кровля здания. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмы получили их родители и старший брат 2015 года рождения. Сейчас на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Отмечается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание тепловентилятора.

В Следственном управлении СК РФ добавили, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На месте ЧП также работают следователи и криминалисты.

Ранее три человека погибли при пожаре в селе Городищи Борского района Нижегородской области. Возгорание, предположительно, случилось из-за неисправного электрооборудования в квартире на последнем этаже трехэтажного дома. Спасатели эвакуировали шесть человек.