Попытка согреться неисправным обогревателем унесла жизни трех человек Три человека погибли в Нижегородской области при попытке обогреть квартиру

Фото: МЧС Нижегородской области

Три человека погибли при пожаре в селе Городищи Борского района Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Возгорание, предположительно, случилось из-за неисправного электрооборудования в квартире на последнем этаже трехэтажного дома. Спасатели эвакуировали шесть человек.

В результате пожара погибли три человека, мужчина 1991 года рождения, женщина 1995 года рождения, мужчина, личность которого устанавливается, — говорится в сообщении МЧС.

По данным Telegram-канала Ni Mash, в доме не работало отопление. Жильцы рассказали, что согреваться приходилось подручными средствами.

Ранее сообщалось, о пожаре в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. По данным регионального Минздрава, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Также пожар произошел в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. Погибло около 40 животных, пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха до −32 градусов.