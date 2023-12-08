Названо количество погибших животных при пожаре в екатеринбургском приюте Около 40 животных погибли при пожаре в приюте в Екатеринбурге

Фото: МЧС Свердловской области

Около 40 животных погибли при пожаре в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш, сообщает «360». Также пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. По данным регионального управления МЧС, огонь уже локализован, принимаются меры для полной ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что пожар возник на улице Лесной на территории частного дома и надворных построек. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

К тушению привлечены 22 человека и пять единиц пожарно-спасательной техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха. По данным синоптиков, столбики термометров в Екатеринбурге опустились до -32 градусов.

Также в пятницу, 8 декабря, сообщалось и о другом пожаре в Екатеринбурге. Он произошел в садовом товариществе «Малахит-2». По данным регионального Минздрава, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного человека оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

До этого стало известно о пожаре на севере Москвы. Он возник в квартире на втором этаже. В результате инцидента пострадали трое детей. Спасатели эвакуировали жильцов с помощью приставных лестниц, после чего ликвидировали возгорание. Всего было спасено 13 человек.