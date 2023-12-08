При пожаре в Екатеринбурге пострадали четыре ребенка В Екатеринбурге пять человек пострадали при пожаре в садовом товариществе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу № 9 Екатеринбурга: трое — в ожоговое отделение, один находится в реанимации, — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь полностью охватил квартиру в доме № 7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.

1 декабря пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. Один человек пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполнял помещения крытого рынка. Позднее стало известно, что при тушении огня 22-летний спасатель сорвался с крыши. Его госпитализировали, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.