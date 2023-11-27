«Просила о помощи и кричала»: пожар унес жизни двух человек в Новой Москве В Новой Москве вспыхнул пожар, унесший жизни двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома, сообщает Telegram-канал Mash. Огонь полностью охватил квартиру в многоэтажном доме № 7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы также сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы. В 17:53 горение было локализовано, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС.

Поступило сообщение о пожаре в 17:30 по адресу: микрорайон Родники, поселение Рязановское, дом 7. Открытое горение произошло на 11-м этаже жилого 14-этажного здания. Принятыми мерами пожар был локализован в 17:53, — рассказали NEWS.ru в МЧС.

По информации Mash, жители полыхающей квартиры пытались спастись от пламени и рискнули прыгнуть с 11-го этажа. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед этим женщина на балконе просила о помощи и кричала, что не виновата. Затем ее скинул мужчина, который следом прыгнул сам. До возгорания свидетели слышали крики и хлопки.

Ранее при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. Возгорание произошло на пятом этаже дома. Что стало причиной, пока неизвестно.

В середине ноября две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на улице Стрелецкой в Москве. В московском отделении Следственного комитета пояснили, что тело женщины без признаков жизни было обнаружено уже после ликвидации возгорания, позднее на лестничной клетке найдена вторая погибшая со следами отравления угарным газом. На кадрах с места пожара было видно открытое горение на девятом этаже, из квартиры доносились звуки взрывов.