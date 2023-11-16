Опубликовано видео пожара в квартире многоэтажки в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Стрелецкой улице загорелась квартира многоэтажного дома, на месте обнаружен труп одного человека. Еще шесть человек удалось спасти, передает пресс-служба МЧС. Возгорание зафиксировано на девятом этаже.

В Москве огнеборцы МЧС России спасли шесть жильцов на пожаре. Сейчас огонь уже локализован на площади 50 квадратных метров. В Северо-Восточном административном округе горит квартира на девятом этаже жилого дома. К сожалению, погиб один человек, — сообщили в МЧС.

На кадрах с места пожара видно, что дым идет из двух окон.

По данным «360», спасатели эвакуировали жителей дома: с 10-го этажа спасатели вытащили трех человек, с 11-го спасли двоих. Всего пожарные вытащили из горящего здания шестерых человек, несовершеннолетних среди них нет.

Ранее в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям спасены три человека, в том числе ребенок. Огнем были охвачены деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения.