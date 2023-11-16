Выросло число погибших при пожаре в многоэтажке в Москве Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на улице Стрелецкой в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Останкинская межрайонная прокуратура, — сказано в сообщении.

Как пояснили в московском отделении СК, после ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело женщины. Кроме того, на лестничной клетке найден второй погибший с признаками отравления угарным газом. Следователи начали доследственную проверку.

Ранее в МЧС сообщали об одном погибшем при пожаре. Отмечалось, огнеборцы смогли спасти шесть жильцов. Возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров. На кадрах с места пожара видно открытое горение на девятом этаже. Из окна слышные взрывы.

До этого МВД России по Алтайскому краю сообщило, что в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям спасены три человека, в том числе ребенок. Огнем были охвачены деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения.