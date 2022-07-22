В Башкирии задержали иностранца с крупной партией героина В Башкирии ФСБ задержала иностранца с 2,4 килограмма героина

Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали в Башкирии иностранца с несколькими свертками героина общей массой порядка 2,4 кг, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Сообщается, что его тайник находился рядом с трассой Уфа — Оренбург. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник, действия которого координировались сообщником посредством мессенджера WhatsApp, прибыл в Башкирию, где вблизи трассы Уфа — Оренбург изъял из тайника-закладки наркотики, после чего был задержан, — сообщили в УФСБ по региону.

По информации ведомства, подозреваемый 2000 года рождения. Он обвиняется в попытке сбыта партии наркотических средств в особо крупном размере.

14 июля в Новосибирске суд приговорил к тюремным срокам членов крупной банды наркодилеров. 15 человек на протяжении восьми лет успешно продавали запрещенные препараты при помощи сети магазинов «Алиса в стране чудес». Руководившая бизнесом семейная пара Бурковых получила 15 лет колонии строгого режима.

В мае ФСБ опубликовала кадры задержания наркокурьера, перевозившего крупную партию психотропных веществ на автомобиле в Хабаровске. При обыске у него обнаружили около девяти килограммов разных наркотиков.