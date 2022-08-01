Две россиянки установили рекорд по буксировке автопоезда

Фото: HEMOCKBA/t.me

В Балашихе две спортсменки — Елена Новикова и Алена Никишина установили российский рекорд по буксировке автопоезда. Им удалось протянуть скрепленные между собой автомобиль Cadillac и болотоход «Шерп» общим весом 9,1 тонны, пишет РИАМО.

Рекорд дался достаточно тяжело, когда я начала тянуть, то увидела, что автопоезд не идет. Тут я подумала, что все, это провал. Но потом собралась, приложила все усилия, да и к тому же поддержка дала много энергии и эмоций. Когда техника наконец сдвинулась, я поняла, что победа уже у меня в кармане, — рассказала Новикова.

Ей удалось протянуть автопоезд на 17,2 м за 50 секунд. Спортсменка добавила, что долго не решалась на такое соревнование, так как совсем недавно вышла из декретного отпуска. Алена Никишина, в свою очередь, смогла за 31,3 секунды преодолеть 17 м.

Очень волнительно было, казалось, что я тянула автопоезд не 30 секунд, а целую вечность! Зато потом словно гора с плеч упала, пока даже не осознаю, что произошло! Хочется двигаться дальше и ставить новые рекорды, — резюмировала спортсменка.

Ранее житель Керчи Егор Сороколетов вместе с атлетами Михаилом Ивановым и Владиславом Дукой отбуксировали руками железнодорожный состав из трёх вагонов общей массой 496 500 кг за 55,19 секунды. Таким образом они установили мировой рекорд по буксировке поездов.