В Астрахани выписали всех отравившихся метадоном пациентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все пациенты, поступившие в Городскую клиническую больницу № 3 имени С. М. Кирова из-за отравления метадоном, выписаны, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Астраханской области. Ведомство отмечает, что два человека переведены в другие отделения медучреждения из-за обострения сопутствующих заболеваний.

На сегодняшний день из отделения острых отравлений выписаны все пациенты. Двое продолжают лечение в других отделениях клинической больницы № 3 в связи с сопутствующими заболеваниями, — говорится в сообщении.

Первые пострадавшие стали поступать в больницы Астрахани днем 18 ноября. У всех в крови был обнаружен метадон. По имеющимся данным, пострадавшими числятся 25 человек. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани — скончались.

Отравившиеся метадоном в Астрахани рассказали следователям, что рассчитывали купить мефедрон. Вещества похожи по виду, но у них имеется значительная разница в дозировке. Позднее региональное управление МВД сообщило, что астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками, суд Астрахани арестовал их на два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.