В Астрахани возросло число жертв отравления наркотиками СК: еще три человека погибли из-за отравления наркотиками в Астрахани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще три человека погибли из-за отравления наркотиками в Астрахани, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, возбуждено второе уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, с 9 по 11 мая на территории Ленинского района Астрахани по месту жительства и около дома скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что наркодилеру из Астрахани, из-за товара которого погибли пять человек, грозит пожизненное лишение свободы. По его мнению, правоохранители должны квалифицировать действия мужчины по статьям 228.1 и 109 УК РФ. Сотрудникам ведомства предстоит установить причину смерти и отравления астраханцев, напомнил правозащитник.

До этого Telegram-канал Mash писал, что полиция задержала обвиняемого в гибели жителей Астрахани. Дилером оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, уточнили в СМИ. Сам задержанный признал вину и рассказал, что координаты для работы он получал в мессенджере Telegra, добавили журналисты.

Употребление наркотиков вредит здоровью.