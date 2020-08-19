В Анапе сняли на видео позеленевшее море

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В Анапе отдыхающий снял на видео Чёрное море, которые в результате цветения приобрело зелёный цвет.

На записи видно, как тина окутывает ногу оператора, при этом немного дальше от берега вода чистая.

Местные жители рассказали, что море в Анапе на некоторых пляжах в августе цветёт и покрывается водорослями, и посоветовали туристу выбрать для купания другое место.

Ранее новосибирский фотограф Сергей Братищев опубликовал фотографии озера с малиновой водой, расположенного в Алтайском крае. Фотограф также добавил, что почти не занимался обработкой фотографий — в процессе работы использовалась лишь небольшая цветокоррекция, писал NEWS.ru.