В Амурской области 13 человек могли оказаться под завалами на руднике

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В Амурской области на участке подземных работ рудника в Зейском муниципальном округе произошел обвал горных пород, сообщила пресс-служба МЧС. По данным ведомства, под завалами могут находиться до 13 человек.

В Амурской области горноспасатели МЧС России направлены для поисково-спасательных работ. Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники, — сообщило ведомство.

Представители предприятия, как отмечает МЧС, сообщили, что группу спасателей разреза направили по вентиляционному уклону. Сейчас там восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка.

Месяц назад в Кемеровской области с шахты «Таштагольская» эвакуировали 163 рабочих из-за горного удара. Все горняки, находившиеся под землей, вышли на поверхность. По данным СМИ, в районе проведения работ зарегистрировали толчок магнитудой 2,4. Информации о пострадавших не поступало.

В середине января в Коми один горняк погиб на шахте «Заполярная», которую частично затопило в результате прорыва грунтовых вод. Также пострадал еще один человек, его госпитализировали с переломом и ушибами. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.