Горняков шахты «Таштагольская» в Кузбассе эвакуировали из-за горного удара ТАСС: с шахты «Таштагольская» в Кузбассе эвакуировали 163 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Горняков вывели на поверхность на шахте «Таштагольская», на смене были 163 человека, передает ТАСС. Причиной эвакуации стал горный удар.

18 февраля в 18:57 (14:57 мск) зарегистрировано геодинамическое явление (толчок). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. На смене было 163 человека, — цитирует агентство собеседника.

По данным «Интерфакса», произошел горный удар магнитудой 2,4. Информации о пострадавших на объекте, где добывают руду, не поступало.

В конце прошлого года суд приговорил к пяти годам лишения свободы экс-инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова за попытку скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией, в результате которой погиб 51 горняк. Поскольку он является фигурантом еще одного уголовного дела о взяточничестве, суммарный срок его заключения составит шесть лет. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года на глубине 250 метров. Произошедшее на шахте стало одной самых масштабных трагедий в этой отрасли. На момент взрыва метана и последовавшего затем задымления под землей находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять горноспасателей.