Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и КамАЗом в Подмосковье «Известия»: число пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Подмосковье выросло до 16

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Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком КамАЗ в Московской области увеличилось до 16 человек, сообщила газета «Известия». По сведениям от источника, два человека находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации, еще шестеро проходят лечение амбулаторно. Травмы получили пассажиры и водитель автобуса. В региональном главке МВД сообщали о трех пострадавших.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах передавали, что в аварии пострадали 10 пассажиров.

ДТП произошло днем в пятницу, 9 декабря, в поселке Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа. В пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщали, что рейсовый автобус и грузовик столкнулись на 86-м км трассы М-7 «Волга». По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции. Прокуратура Орехово-Зуево в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности перевозчиком.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что виновником аварии с 16 погибшими в ДНР, произошедшей 7 декабря, мог стать водитель микроавтобуса. Он столкнулся с грузовиком, перевозившим военнослужащих. Водитель микроавтобуса находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.