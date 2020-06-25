«Умирали в конвульсиях»: мору пчёл под Новосибирском нашлось объяснение

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Массовая гибель пчёл в новосибирском селе в Колыванском районе произошла из-за обработки химикатами соседних полей с рапсом. Для многих местных жителей пасеки — это основной источник средств к существованию. Но теперь они лишились более половины пчелосемей. Мёртвых насекомых пришлось выносить вёдрами.

Это было просто жуткое зрелище, на которое нельзя смотреть без слёз. Отравленные пчёлы умирали в конвульсиях, мы с супругом просто стояли и рыдали, глядя на всё это, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина Плотникова.

Пчеловоды говорят, что хозяин полей местных жителей об обработке химикатами не предупреждали. В результате погибли не только пчёлы, плохо стало и самим людям.

У многих появилась аллергия, кашель, тошнота, головные боли. А некоторые местные пчеловоды, для которых пасека — это дело всей жизни, настолько разнервничались, что у них начали случаться сердечные приступы, — отметила Ирина.

В Управление ветеринарии по Новосибирской области говорят, что владелец аграрного холдинга предупреждал об обработке через объявления в газету и в местной группе в соцсетях, а также расставил вдоль своих участков информационные аншлаги. Но пчеловоды по какой-то причине предупреждений не заметили. В ведомстве подчеркнули, что собственник полей специально выбрал для обработки такое время, когда, казалось бы, возможный ущерб для селян должен был быть минимальным. Но из-за сильного ветра химикаты унесло в сторону пасек.

Чиновники советуют пчеловодам провести экспертизу, которая укажет на причину смерти насекомых. Тогда можно будет обратиться в суд с доказательствами и требовать компенсаций. Однако селяне говорят, что у них нет на это денег. Помочь пострадавшим пчеловодам вызвался местный депутат Валерий Ильенко. Он пообещал им лично обратиться в прокуратуру с запросом.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные нашли причину массового вымирания пчёл в королевстве с 2007-го по 2017 год. Насекомых поразил хронический пчелиный паралич. Заболевание было выявлено в Линкольншире, а затем распространилось на 39 из 47 округов Англии. Основными симптомами является аномальный тремор, неспособность летать и потеря волосяного покрова у насекомых. Причины заболевания до сих пор не выявлены.