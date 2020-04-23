Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»

https://static.news.ru/photo/0f6a31b8-85e4-11ea-86ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова умерла во Владивостоке. Кондитеру было 86 лет, ей было присвоено звание почётного гражданина города.

Прощаться с Анной Чулковой будут 28 апреля в часовне на Морском кладбище. автор знаменитых конфет родилась в Рязанской области, но по программе переселения попала на Дальний Восток. С 16 лет она начала трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике, сообщается на сайте администрации города.

В 1967 году в Москве состоялся съезд представителей предприятий всей страны, перед которыми поставили задачу создать новую конфету с суфле. Рецепт Анны Чулковой оказался самым удачным. Она же является автором шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог», за который её наградили медалью ВДНХ.

Чулкова награждена двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции. Она являлась Героем социалистического труда.

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