Умер вице-губернатор Самарской области

https://static.news.ru/photo/e076d34e-c9d0-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Александр Карпушкин Фото: Департамент информационной политики/twitter.com

Скончался зампредседателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Губернатор региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье чиновника, который много лет проработал на муниципальной службе.

По его словам, Карпушкин внёс большой вклад в развитие областной столицы, повышение качества жизни населения и укрепление экономики.

В последние годы он был ключевым членом команды областного правительства, в должности заместителя председателя правительства курировал вопросы инфраструктурного развития региона, — сообщил Азаров.

Он отметил, что вице-губернатор обладал как упорством, так и последовательностью, а также умел принимать верные решение и брать на себя ответственность за результат.

Его безвременный уход — невосполнимая утрата для нашего региона. Мы всегда будем помнить и ценить его за умение дружить, преданность делу, доброту и порядочность, — сказал губернатор.

Азаров добавил , что коллеги Карпушкина вместе с родными и близкими глубоко скорбят об утрате.

С 2010-го по 2014 год Карпушкин руководил департаментом экономического развития администрации Самары. Позже он занял должность первого заместителя главы города. С декабря 2018 года он являлся заместителем председателя правительства Самарской области.

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