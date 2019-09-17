https://static.news.ru/photo/bd970dee-d8e0-11e9-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk/com

Руководителя IT-корпорации Ульяновской области Светлану Опенышеву могут уволить из-за «шоколадных ванн», которыми она похвасталась в соцсетях.

Как пишет портал 73online , Опенышева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии во время отпуска, где она принимает ванну с коричневой жидкостью — нафталаном (лечебная нефть. — News.ru).

Много шоколада не бывает, — подписала чиновница фото.

Фотографии Опенышевой, вызвавшие шквал критики со стороны подписчиков, позже были удалены. За «шоколадную ванну» она даже получила прозвище ульяновская Пэрис Хилтон. Губернатор Сергей Морозов назвал поведение чиновницы «чудачеством» и поручил провести служебное расследование с последующим увольнением.

Отмечается, что отдых Светлана Опенышева провела в пятизвёздочном отеле Garabag Resort & Spa в провинции Нафталан в Азербайджане.

Как ранее сообщал News.ru, в августе в Сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала пострадавших в наводнении жителей Иркутской области «бичевнёй».

Накануне стало известно, что Алашкевич написала заявление об увольнении по собственному желанию, писал News.ru.