Битва за Артемовск «сломала хребет» ВСУ: новости СВО на утро 1 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Битва за Артемовск «сломала хребет» Вооруженным силам Украины, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, после нее конфликт может перейти на новый этап из-за потерь киевской армии. Бывший офицер отметил, что ВСУ исчерпали все свои ресурсы, в том числе личный состав и боеприпасы. По его словам, битву под Артемовском в будущем будут называть переломным событием в конфликте. Риттер отметил, что на Украине не осталось укреплений, похожих на этот населенный пункт.

Telegram-канал пресс-службы бизнесмена Евгения Пригожина, связанного ЧВК «Вагнер», объявил о продвижении бойцов частной военной компании на 230 метров в Артемовске. По его словам, под контролем ВСУ остаются 2,9 квадратных километра.

Председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале в ночь на 1 мая заявил, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его словам, украинские вооруженные силы планировали применить их во время контрнаступления. Минобороны данную информацию не комментировало. Звук детонации после уничтожения склада боеприпасов ВСУ был слышен на расстоянии 40 км от Павлограда.

Вскоре появилась информация от издания «Русская Весна», что воздушно-космические силы России (ВКС РФ) планируют нанести 1 мая предупредительный удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков в ночь на 1 мая взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. Также в воздух подняли беспилотные летательные аппараты-камикадзе «Герань». Издание отмечало, что эта атака может стать одной из самых масштабных с начала СВО.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В ночь на 1 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первые сигналы поступили из центральных и восточных районов Украины. После 04:00 (соответствует московскому времени) тревога распространилась на все регионы страны.

Украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале сообщил, что в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве произошли взрывы. О громких звуках сообщают жители Киева и области, а также Днепропетровска.

Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar, сообщил в Telegram министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он уточнил, что соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

Российские военные уничтожили в районе Энергодара украинский беспилотник с взрывчатым веществом, поставленным из США. Дрон был оснащен пятью пластинами С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте), с магнитными креплениями, пятью детонаторами — инициаторами взрыва и пятью комплектами радиопередатчиков для производства взрыва. Сотрудник силовых структур подчеркнул, что боезаряда беспилотника не хватило бы для уничтожения тяжелой техники и предположил, что начиненный взрывчаткой дрон предназначался против «незащищенных гражданских лиц».

В Херсонской области обнаружили три схрона с оружием и боеприпасами ВСУ. Один из тайников полицейские обнаружили в подвале заброшенного здания школы в поселке Каланчак, где украинские военные спрятали автомат с затертыми заводскими номерами, тротиловые шашки, противопехотную мину, взрыватель и патроны. Также оставленные ВСУ боеприпасы нашли на окраине села Стрелковое в Геническом округе. Третий тайник находился в лесу между селами Виноградово и Костогрызово Алешковского округа местный житель, сообщивший о находке полиции. В нем хранились 923 патрона калибра 5,45 мм.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Брошенные боеприпасы военнослужащих ВСУ

Главная проблема украинской армии заключается в нехватке снарядов, из-за чего западные танки фактически становятся складским товаром, заявил после возвращения из поездки в Киев президент Чехии Петр Павел. По его словам, Запад поставляет Украине современную и эффективную технику, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов, в связи с чем украинские военные могут развернуть машины только на несколько дней, а потом вынуждены их забрать.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил что один из самых успешных зенитчиков ВСУ Андрей Линийчук с позывным Кельт был ликвидирован огнем российской артиллерии. По данным канала, среди украинских военнослужащих он считался рекордсменом по числу сбитых объектов. «РВ» пишет, что ему приписывают уничтожение 16 дронов «Орлан», 1 Zala и даже боевого вертолета Ка-52.