Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне «Зеркало недели»: два взрыва прозвучали в Херсоне

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Два взрыва произошли в ночь на 22 декабря в подконтрольном властям Украины городе Херсон. сообщает издание «Зеркало недели». При этом оно не приводит подробностей происшествия, местные власти ситуацию также не комментировали..

Кроме того, текущей ночью взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. По информации первого заместителя главы региональной военной администрации Сергея Тюрина, там сработали системы ПВО.

Хмельницкий район. Работают силы ПВО, — написал он в своих социальных сетях.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.

14 декабря сообщалось о том, что в Херсоне взрывы прозвучали дважды за сутки. Первый раз это произошло вскоре после полуночи, во второй раз - вечером. Подробностей случившегося также не приводилось.

Вечером 8 декабря о взрывах в Херсоне сообщал глава подконтрольной Киеву военной администрации Роман Мрочко. По его словам, хлопки раздавались в прибрежных районах. Мрочко также рассказывал о перебоях с электричеством, которые начались впоследствии.