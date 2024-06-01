Украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в поле под Белгородом Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал работавший в поле под Белгородом КамАЗ

Фото: МО Украины

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой КамАЗ, работавший в поле в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники сельскохозяйственного предприятия успели покинуть место атаки, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Работающий в поле КамАЗ подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Повреждена кабина транспортного средства, — написал Гладков.

Глава Белгородской области ранее сообщил, что утром 1 июня под обстрел ВСУ попало село Беленькое Борисовского района, повреждены семь домовладений. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что украинский FPV-дрон сдетонировал поблизости от частного домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил глава области. В результате падения БПЛА с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль.