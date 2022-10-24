Украинские ДРГ обстреляли машину с гражданскими под Херсоном, есть погибший Минздрав Херсонской области: один человек погиб в результате теракта ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области, сообщил Минздрав региона в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.

Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате один человек погиб, два получили огнестрельные ранения, — сообщила пресс-служба ведомства.

Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев принес соболезнования родным погибшего гражданина.

В ночь на 24 октября на Бериславском направлении в Херсонской области взяли в плен группу украинских диверсантов, ранее рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Подробности произошедшего и количество диверсантов он не привел. Он добавил, что на Андреевском направлении вблизи реки Ингулец бойцы ВСУ пытались прорвать линию обороны, однако российские войска смогли отбить атаку.