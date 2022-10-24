Стремоусов: под Херсоном задержана группа украинских диверсантов

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

В ночь на 24 октября на Бериславском направлении в Херсонской области была задержана группа украинских диверсантов, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Подробности произошедшего и количество диверсантов он не называет.

На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — NEWS.ru), — рассказал Стремоусов.

Также он заявил, что на Андреевском направлении вблизи реки Ингулец бойцы ВСУ пытались прорвать линию обороны, однако российские войска смогли отбить атаку.

Накануне Стремоусов рассказал, что ВСУ продолжают попытки прорвать оборону в регионе, но всех их атаки отражаются. При этом, по его словам, украинские войска несут значительные потери. Стремоусов добавил, что жителей Херсона продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. Им предоставлена возможность выехать в другие регионы России на безопасное расстояние от боевых действий.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что местными властями будут эвакуированы порядка 60 тысяч жителей Херсонской области. По его словам, процесс эвакуации займет около шести дней. Власти также разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Пояснялось, что мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины.