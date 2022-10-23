Стремоусов сообщил об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВДВ РФ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ продолжают попытки прорвать оборону в регионе, но всех их атаки отражаются. При этом, по его словам, украинские войска несут значительные потери.

На Херсонском направлении все без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике, — заявил он.

Стремоусов добавил, что жителей Херсона продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. Им предоставлена возможность выехать в другие регионы России на безопасное расстояние от боевых действий.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что местными властями будут эвакуированы порядка 60 тысяч жителей Херсонской области. По его словам, процесс эвакуации займет около шести дней. Власти также разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Пояснялось, что мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины.