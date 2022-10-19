Сальдо рассказал, сколько жителей Херсонской области будут эвакуированы Сальдо: власти Херсонской области намерены эвакуировать до 60 тысяч местных жителей

Фото: saldo_vga/vk.com

Владимир Сальдо

От 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Как подчеркнул Сальдо в эфире «Соловьев LIVE», процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

Мы подсчитывали — примерно 50–60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра, — заметил чиновник.

Сальдо добавил, что на перемещение всех граждан понадобится примерно одна неделя. Днем ранее он говорил, что на левый берег власти региона решили эвакуировать население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов. Украина, отмечал Сальдо, накапливает силы для проведения масштабного наступления.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ). В сообщении также указан телефонный номер для связи.