От 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Как подчеркнул Сальдо в эфире «Соловьев LIVE», процесс эвакуации займет примерно шесть дней.
Мы подсчитывали — примерно 50–60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра, — заметил чиновник.
Сальдо добавил, что на перемещение всех граждан понадобится примерно одна неделя. Днем ранее он говорил, что на левый берег власти региона решили эвакуировать население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов. Украина, отмечал Сальдо, накапливает силы для проведения масштабного наступления.
Ранее стало известно, что власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ). В сообщении также указан телефонный номер для связи.