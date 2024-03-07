Украинские БПЛА приближаются к Воронежской области Гусев: режим ракетной опасности объявлен в Воронежской области

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники приближаются к Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Он подчеркнул, что объявлена опасность ракетной атаки.

Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы, — написал он.

Утром 6 марта Гусев рассказал также о сбитом дроне над регионом. Он уточнил, что цель была уничтожена системами ПВО. По его словам, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны. По данным военных, он был нейтрализован в районе 07:00 мск.

В тот же день два украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорском районе Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт известил, что никто не пострадал, на месте сразу начали работу оперслужбы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Telegram-канал SHOT уточнил, что оба беспилотника атаковали предприятие с разницей в два часа, причем во время второй атаки на объекте работали сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали последствия от удара первого БПЛА.