Украинские БПЛА попытались атаковать Крым и Курскую область

Фото: MOD Russia/Global look Press

Два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинская армия использовала беспилотники самолетного типа.

Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области, — говорится в заявлении Минобороны России.

Ранее жители города Курчатов в Курской области сообщали о звуках взрывов. По словам очевидцев, были слышны от трех до пяти разрывов. Местные власти эти данные не комментировали. В городе могли сработать системы противовоздушной обороны. Однако официальной информации о происходящем пока не было. Минобороны России ситуацию также не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные утром обстреляли поселок Уразово. В результате удара ВСУ обошлось без пострадавших. По словам главы региона, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.