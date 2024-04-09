Украине предрекли скорую потерю Харькова: новости СВО на утро 9 апреля

Фото: МО РФ

Неспособность украинской противовоздушной обороны (ПВО) противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели.

Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Над Севастополем раздались громкие звуки

Громкие хлопки, которые слышны в Севастополе, издавала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он пояснил, что никакие объекты в городе не пострадали, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее над Севастополем раздались мощные взрывы. Жители предположили, что сработала система ПВО. Как рассказали очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории.

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили американскую Bradley

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Южной группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что противник потерял БМП и до 10 военнослужащих.

Российский боец вывел расчет из-под огня ВСУ и уничтожил гаубицу противника

Младший сержант Иван Романов, являясь старшим наводчиком расчета РСЗО, вывел машину из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес ответный удар, передает пресс-служба Минобороны РФ. В результате действий военного гаубица и личный состав противника были уничтожены, добавили в ведомстве.

Часову Яру предсказали судьбу «новой Авдеевки»

ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. По его словам, таким образом падет еще одна «украинская крепость» — такая же, какой была в свое время Авдеевка.

По мнению автора статьи, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию. Не имеет значения, какие ресурсы она задействует при этом для обороны.

Фото: МО Украины

В России оценили китайский план по Украине

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его мнению, в Пекине понимают первопричины украинского кризиса и осознают деструктивную роль Запада в его возникновении.

На Западе заявили, что Россия сможет взять под контроль всю территорию ДНР

Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, главное сражение сейчас происходит за Часов Яр — и то, что ВС РФ одержат победу, не вызывает сомнений.

По словам эксперта, у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят ей занять все необходимые территории. Неважно, сколько времени это потребует, подчеркнул он.

Еще один американский наемник ликвидирован в зоне СВО

Американский наемник Седрик Чарльз Хэмм ликвидирован в зоне СВО, заявил военкор Александр Поддубный. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, уроженец штата Техас приехал на Украину пару месяцев назад.

Военнослужащего, по словам журналиста, ликвидировали в районе Часова Яра. Мужчине было 26 лет, он был ветераном армии США.

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