Уфимец повалил сотрудника УК на землю и избил доской и кулаками SHOT: житель Уфы избил доской сотрудника управляющей компании

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщает, что в столице Башкортостана Уфе местный житель жестоко избил куском доски сотрудника управляющей компании (УК) «Микрорайон Радио». По данным канала, дебоширу не понравилась интонация, с которой с ним разговаривал пострадавший. Момент избиения попал на записи с камер видеонаблюдения.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле одного из домов на Дуванском проспекте. На кадрах, опубликованных в канале, видно, как агрессивный уфимец избивает лежащего на асфальте мужчину — сперва тяжелой доской, а затем и кулаками. При этом за происходящим наблюдают как минимум четыре человека.

По данным Telegram-канала, дебошир вышел из себя из-за того, что ему не понравилась реакция работника УК на его появление у подъезда. Напавший счел грубым требование мужчины посторониться.

SHOT поясняет, что уфимец уже давно держит в страхе весь дом. Соседи мужчины рассказали каналу, что он уже три года пьет, громит подъезд, шумит по ночам и бросается с кулаками на не довольных его поведением. Жильцы добавили, что неоднократно жаловались в полицию на дебошира, но там на их заявления не реагируют. Они уверены, что участковый сам боится агрессивного мужчину. Как пишет канал, он и в этот раз отделался административным протоколом за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Деденево мать и сестра ученицы пришли в школу и избили учителя с Украины. Потасовка произошла из-за конфликта между педагогом и учащейся. Прокуратура начала проверку по факту драки.