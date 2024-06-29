Ученый из Петербурга потерял 3,2 млн рублей на желании попасть в историю «Фонтанка»: мошенники обманули петербургского ученого на 3,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманули доктора физико-математических наук из Санкт-Петербурга на 3,2 млн рублей, передает «Фонтанка». По данным издания, аферисты позвонили заведующему кафедрой одного из местных вузов и предложили разместить его работы на «Википедии».

Как рассказал представитель университета, 27 июня его коллеге звонил неизвестный, который представился сотрудником сайта «Википедия». Он предложил доктору наук разместить его работы, для этого убедил установить мобильное приложение для удаленного доступа. После чего со счетов у пострадавшего пропали 3,2 млн. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила, что мошенники выдумали «Единую медицинскую службу» и теперь от имени организации звонят россиянам, чтобы получить доступ к «Госуслугам» и завладеть личными данными. Как правило, они интересуются, когда была сделана последняя флюорография, а после сообщают об устаревших данных, которые нужно обновить. Для этого они просят номер СНИЛС или код из СМС.

В июне выпускники из разных регионов России столкнулись с мошенниками, которые стали требовать от них деньги в качестве штрафа за списывание на экзаменах. Зачастую жертвы получают сообщения от аферистов, которые представляются наблюдателями, через мессенджеры. Детей запугивают аннулированием результатов экзаменов.