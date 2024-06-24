Мошенники придумали, как обманывать выпускников Мошенники вынуждают выпускников оплачивать штраф за списывание на экзаменах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускники из разных регионов России столкнулись с мошенниками, которые стали требовать от них деньги в качестве штрафа за списывание на экзаменах, передает «Зебра ТВ». По данным издания, зачастую жертвы получают сообщения от аферистов через мессенджеры.

Злоумышленники представляются наблюдателями и заявляют потенциальным жертвам, что они были уличены в списывании, а их нарушения попали на камеры. Школьников вынуждают ввести данные банковских карточек родителей, либо в сообщении сразу закреплена ссылка, ведущая на поддельный сайт. В противном случае им угрожают еще большими штрафами или аннулированием результатов экзаменов.

Отмечается, что в России действительно могут назначить штраф за нарушение правил при сдаче экзамена, однако решение об этом выносит суд, опираясь на показания экзаменационной комиссии. Его размер составляет от трех до пяти тысяч рублей. Издание также подчеркивает, что сообщения подобного рода от официальных структур никогда не рассылаются в мессенджерах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к жителям страны с призывом активнее предупреждать детей о мошенниках, чтобы у них выработалось недоверие к незнакомым собеседникам. Он также предложил, чтобы данный вопрос прорабатывался на уровне школ.