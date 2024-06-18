В Госдуме призвали родителей активнее предупреждать детей о мошенниках Депутат Милонов попросил родителей предупреждать детей о мошенниках

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Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал родителей активнее предупреждать детей о мошенниках. По словам парламентария, у несовершеннолетних должно быть недоверие к незнакомым собеседникам.

Родителям нужно обязательно рассказывать об этом, чтобы была презумпция недоверия к телефонным вызовам. Нужно очень жестоко наказывать этих негодяев. Это люди из той же плеяды, что и Чикатило, психи и садисты, которые трагедиями получают дьявольское удовлетворение, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что иногда мошенникам удается обманывать и взрослых, потому что зачастую злоумышленники — тонкие психологи. При этом парламентарий предположил, что у большинства подобных аферистов есть психические проблемы. Он отметил, что наказание для мошенников достаточно строгое, но бывают ситуации, когда преступники находятся за пределами России и их невозможно привлечь к ответственности.

Я думаю, детям в школах нужно не просто рассказывать о мошенниках. Рассказывать — это скукотища. Может быть, даже разработать игровые программы, которые позволят ребенку в увлекательной форме обличать этих негодяев, — заключил Милонов.

Неизвестный злоумышленник по телефону ранее убедил 11-летнего ребенка из Северодвинска в Архангельской области открыть газ в квартире и поджечь его. Гибели мальчика удалось избежать, поскольку глава семейства вовремя вернулся домой.